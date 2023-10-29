شكرا لقرائتكم خبر عن صقران بـ 310 آلاف ريال.. تفاصيل الليلة الـ 17 من مزاد نادي الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة، أُقيمت الليلة الـ 17 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي.

وبيع صقران بمبلغ 310 آلاف ريال، إذ كانت البداية مع شاهين فرخ طرح القصيم للطاروح عبد الله الربعي، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ 146 ألف ريال.

مزاد نادي الصقور السعودي

وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ طرح ظهرة الحفر، للطواريح مروح الظفيري وعبد الرحمن نجر العتيبي وأحمد الظفيري وعبد الرحمن مرزوق العتيبي، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال، وبيع بمبلغ 164 ألف ريال.

وذكر الطاروح عبد الرحمن العتيبي، أن إنشاء نادي الصقور السعودي كان خطوة مهمة لتطوير إرث الصقارة، مثمنًا الخدمات الكبيرة التي يقدمها النادي للطواريح بشكل خاص وللصقارة بشكل عام.