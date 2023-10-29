شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب شهيرورخيص الثمن..يرفع السكر ويسبب هشاشة العظام ويعرضك لنوبة قلبية قاتلة..تجنبة فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحب الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الغازية باستمرار، دون أن يدركوا الأضرار الصحية التي تسببها.

ولكن هل تعلم ماذا يحدث إذا شربت بالخطأ مشروبًا غازيًا منتهية الصلاحية؟

إن مدة صلاحية المشروبات الغازية سواء المخزنة داخل الثلاجة أو خارجها هي 6 أشهر كحد أقصى، إلا أن انتهاء تاريخ انتهاء العبوة يؤثر سلباً على جودة المنتج.

إن السكر والمواد الحافظة الموجودة فيه تتحلل، مما يؤدي إلى فقدان قوامها ونكهتها، فضلا عن رائحتها الكريهة.

كما تزيد من خطر إصابتك باضطرابات الجهاز الهضمي وآلام المعدة وعسر الهضم، نتيجة تأثر المنتج بالبكتيريا الناتجة عن تلف العبوة، أو إذا كانت العبوة محاطة بأي مواد كيميائية ولم يتم غسلها”. قبل فتحه وأكله. لذا إذا لاحظتم مشكلة في اللون أو الرائحة، فمن الضروري التخلص منها فوراً.

تأكد دائما من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شرب الصودا، وقم بتخزينها في مكان بارد وجاف.

أضرار المشروبات الغازية:

1. يحتوي على نسبة عالية من السكريات مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وارتفاع نسبة السكر لدى مرضى السكري.

2. كما أن تناوله يسبب تصلب الشرايين لمرضى القلب.

3. تناوله يقلل من كثافة المعادن المفيدة في العظام مما يؤدي إلى زيادة هشاشة العظام

4. بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين فإنه يسبب الأرق وقلة النوم.