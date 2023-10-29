تراند اليوم : بالفيديو: مستشار شؤون عسكرية يعلق على الحرب البرية لإسرائيل في غزة.. ويكشف الهدف من القصف الشديد بمشارف القطاع

صحيفة الخليج 365: علق مستشار شؤون عسكرية رياض قهوجي، على الحرب البرية لإسرائيل في غزة، كاشفاً الهدف من القصف الشديد بمشارف القطاع.

قوة متمرسة

وقال قهوجي، خلال لقائه بقناة "الحدث"؛ "الكلفة البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي ستكون مرتفعة، وخاصة أن الخصم هو قوة متمرسة أظهرت عن براعة في القتال المباشر في 7 أكتوبر، فهي مدربة بشكل جيد ومسلحة لحرب الشوارع".

كثافة النيران

وأشار: التكتيك المعتمد من إسرائيل لخوض أكثر من معركة والتخفيف من الخسائر هو كثافة النيران، لافتا: إسرائيل تقوم بتنفيذ ضربات بشكل أحزمة نارية وتدمر مجموعات من الأبرياء.

عمليات محدودة

وأكمل: سنشهد تكرار لهذه العملية وما شاهدناه بالأيام الماضية هو عمليات محدودة، وفي الأمس دخلوا بعملية وبقوا في 3 مناطق بمشارف قطاع غزة.

القصف الشديد

وأوضح: الهدف الحالي هو دفع أكبر عدد ممكن من المدنيين من الشمال باتجاه جنوب وادي غزة، مشيرا: اليوم إسرائيل تحاول عبر هذا القصف الشديد استهداف ما يمكن ما يبدو أنه مراكز لمداخل أنفاق، وتحاول أن تستهدف ما رصدته طائراتها وتعتبر أنها يمكن أن تتعامل معها من الجو، ونتائجه غير مضمونة.

أهداف وأنفاق

وتابع: إسرائيل تعتقد أنها أصابت أهداف تعتقد أنها أنفاق ويجب أن يكون لديها قوات على الأرض تتأكد من ذلك.