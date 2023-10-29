تراند اليوم : أكسيوس: وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن غدا الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية

صحيفة الخليج 365_وكالات: كشف موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن غدا الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

حرب غزة

وقالت المصادر لأكسيوس إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من حرب غزة.

مجلس الشيوخ

وأشار تقرير أكسيوس أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.