شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة..هذا الطعام له مفعول سحري في خفض الوزن والضغط ومستويات السكر في الدم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة جديدة أن تناول ثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة كل يوم يمكن أن يساعد في خفض الوزن والضغط ومستويات السكر في الدم.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد تابع الباحثون 3100 شخص في الخمسينات من العمر لمدة 18 عاماً، وذلك لتتبع التغييرات في عادات الأكل بمرور الوقت.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا كان محيط خصرهم أقل من أولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة من هذه الحبوب. علاوة على ذلك، فقد أدى تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

كما لاحظ الباحثون أن متوسط الزيادات في مستويات السكر في الدم وضغط الدم الانقباضي كان أقل أيضاً لدى الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الحبوب الكاملة. والحصة الواحدة من الحبوب الكاملة قد تتكون من شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة، أو نصف كوب من الشوفان، أو نصف كوب من الأرز البني.

وقال قائد الدراسة، الدكتور نيكولا ماكيون، وهو عالم في فريق علم الأوبئة الغذائية في مركز جين ماير لأبحاث التغذية البشرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية إن «تناول الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي يوفر فوائد صحية تتجاوز مجرد مساعدتنا على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه مع تقدمنا في العمر».

وأضاف «تشير دراستنا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب الكاملة يكونون أكثر قدرة على الحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم بمرور الوقت. هذه العوامل قد تساعد في الحماية من أمراض القلب مع تقدمنا في العمر».

وأوضح الفريق أن الفوائد الغذائية للحبوب الكاملة ترجع لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب والدهون الصحية والألياف الغذائية.

ولفتوا إلى أن الألياف الغذائية والدهون الصحية لها تأثير مشبع، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية، في حين أن «المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة قد تساهم في خفض ضغط الدم ومستويات السكر».

8 أعراض مبكرة قد تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.. إذا ظهرت عليك توجه فوراً للطبيب قبل فوات الأوان

يعد مرض ارتفاع نسبة السكر في الدم أحد أكثر الحالات الصحية المزمنة شيوعًا في العالم.

ومع ذلك، لا يعرفه كل من يعاني من مرض السكري -على سبيل المثال- من بين 32.2 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بالمرض، لم يتم تشخيص سوى 7.3 مليون شخص، وفقًا لتقرير إحصاءات مرض السكري الوطني لعام 2020 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعراض مرض السكري يمكن أن تكون خفيفة للغاية، وعلى الرغم من أن الأعراض متشابهة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، إلا أنه من الصعب تحديد أعراض مرض السكري من النوع الثاني. لأنها قد تكون غامضة أو غالبًا ما تكون أعراضًا لحالات مزمنة أخرى.

تقول الدكتورة إيشا توماس، اختصاصي الغدد الصماء: “يتطور المرض ببطء لدى الكثير من مرضى السكري من النوع 2، وقد لا يدركون أنهم أصيبوا باالمرض دون فحص”. مضيفة: “هناك الملايين من المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين لا يعرفون أنهم مصابون به”.

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري

1. تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرًا.

2. تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

3. تتطور لديك عدوى المسالك البولية بشكل متكرر.

4. تعاني من فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

5. تتطور لديك أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا أو تشعر بمزيد من التعب.

6. تعاني من عدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان.

7. تعاني من ضعف الانتصاب.

8. تحتاج إلى وقت أطول للشفاء من الجروح والإصابات.