عودة محدودة للإنترنت في غزة بعد يومين من الانقطاع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 5:18 صباحاً

قالت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الشبكات، إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجياً إلى قطاع غزة الأحد، بعد أن انقطعت الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة. وذكرت “نت بلوكس” عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن “بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تُظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود تدريجياً في قطاع غزة”. وأكّد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة، أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول، وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين. كما أعلنت “بالتل”، مجموعة الاتصال الرئيسة العاملة في قطاع غزة، وشركة “جوال” التابعة لها، عبر فيسبوك، عن “العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة”. وأدى انقطاع الاتصالات هذا إلى منع ملايين السكان من التواصل مع أقاربهم خارج قطاع غزة المحاصر أو داخله. وكان قد أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، أنّ خدمة الإنترنت عبر نظام “ستارلينك” للأقمار الاصطناعية ستؤمّن الاتصالات لـ”منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً” في غزة التي عُزلت عن العالم منذ الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت. وكتب إيلون ماسك، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) المملوكة له “ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. إعلان ماسك جاء رداً على رسالة من النائبة الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي ألكساندريا أوكازيو كورتيز؛ التي اعتبرت السبت أن قطع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية “غير مقبول”.

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