زلزالٌ بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا.. لم ترد تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 5:24 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، قُبالة الساحل الغربي لإندونيسيا. وأشارت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية الإندونيسية، إلى أن الزلزال وقع على بعد 69 كيلومتراً جنوب غربي بينكولو، وعلى عمق 31 كيلومتراً. ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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