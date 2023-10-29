لليوم الثاني على التوالي.. سحب ممطرة بغزارة تؤثر على فرسان وسواحل جازان وعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - يتأثر الشريط الساحلي من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة؛ وذلك بحسب ما يظهر من خلال آخر صور للأقمار الاصطناعية.

وتشمل الأحوال الجوية غير المستقرة والأمطار الرعدية الغزيرة كلًّا من: جازان، وعسير، وجزيرة فرسان، وسط توقعات باستمرار فرص الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

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