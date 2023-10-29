انت الان تتابع موسم الرياض... فيوري «أشرس رجل على وجه الأرض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري على مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس انجانو بقرار منقسم بين الحكام في نزال "أشرس رجل في العالم" الذي أقيم في الرياض بمناسبة افتتاح موسم الرياض.

واستطاع انجانو إسقاط فيوري في الجولة الثالثة لكن المقاتل البريطاني البالغ من العمر 35 عامًا تمكن من الاستمرار رغم اهتزازه ليستمر النزال حتى الجولة العاشرة ويحسم بالنقاط لصالح البريطاني.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.