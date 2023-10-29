مدني الليث ينقذ شخصاً احتُجز في سَيْل داخل مركبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 5:36 صباحاً

تمكنت فِرَق الدفاع المدني في منطقة الليث، من إنقاذ شخص احتُجز في سَيْل داخل مركبة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية في أثناء جريانها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أصدر تحذيراً عالي الدرجة، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ شديدة السرعة؛ تؤدي إلى انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، على محافظتَي القنفذة والليث.

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