تراند اليوم : بالفيديو: مواطن يكشف سبب دخول أبنائه الـ12 المجال الطبي.. والصعوبات التي واجهها

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن يدعى "علي بن مانع، الملقب بـ"أبو الأطباء والطبيبات"، قصة دخول أبنائه الـ12 المجال الطبي.

وقال "بن مانع" خلال لقائه ببرنامج "سيدتي"، إن سبب دخول أبنائه وبناته المجال الطبي يرجع إلى التحفيز والتشجيع، مضيفا: كنت أكتب ورقة على غرفة كل ابن وابنة بالتخصص أثناء دراستهم في المرحلة الابتدائية.

وأكمل: كانت أمنيتي أكون طبيب زمان ولم احققها، ودخلت في الفيزياء والرياضيات، مشيرا: التشجيع كان من خلال كتابة ورقة على باب الغرفة وكان لها أثر فيهم كلهم.

وزاد: الصعوبات التي واجهها هي التشجيع والتحفيز والسيولة، وكان المتفوق اكرمه وأشكره، مبينا: لدي 4 أطباء و8 طبيبات في تخصصات "الأسنان، والقلب، والجراحة، والأعصاب، والصيدلة".