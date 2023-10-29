شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف توقعات الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على المناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أنها ستؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

أحوال الطقس في المناطق السعودية

وبين أن المناطق تشمل نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الأمواج

كما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.