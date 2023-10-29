شكرا لقرائتكم خبر عن بارخص الاسعار .. تعرف على سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يجب عليك أن لا تضيع هذه الفرصة عليك وقم بشراء سيارة لادا نيفا 2022 من معارض المملكة العربية السعودية بأرخص سعر وأداء عالي، حيث تعد لادا نيفا هي واحدة من السيارات الفريدة من نوعها والتي تحتوي على عدد من التقنيات المتقدمة التي تجعلها أفضل سيارة على طرق المملكة العربية السعودية. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

أصدرت الشركة الروسية لادا طراز سيارة جديد له تاريخ طويل وهي سيارة لادا نيفا 2022 التي لا تزال تعتبر من أهم سيارات الدفع الرباعي في الإنتاج، وقررت الشركة إطلاق جيل جديد من السيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستتمتع السيارات بخصائص تقنية جديدة تختلف تماما عن المفاهيم السابقة.كما أن السيارة مناسبة جدا للمستهلكين من حيث الخصائص التقنية والسعر، وهي السيارة الأنسب لطرق الطوارئ في المملكة سواء كانت ناعمة أو صخرية أو وعرة أو طارئة خطيرة وفيما يلي الخصائص التقنية لسيارة لادا نيفا 2022:

تم تركيب محرك بقوة 114 حصان بأسطوانة 1600 سي سي في السيارة، بقوة تنتج قوة 168 حصان مع اسطوانة 2 لتر وإزاحة 2000 سم 3.

بينما عجلات لادا نيفا مصنوعة من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات ولا تنكسر وقطر العجلات يساوي 15 بوصة.

تم تجهيز السيارة بعدد من ميزات الأمان، بما في ذلك نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام الحقن الإلكتروني.

كما تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بعدد من الخصائص التي تجعلها من أفضل السيارات في السوق السعودي فهي تحتوي على مصابيح ليد تقع على الجانبين والجزء الخلفي من السيارة.

ويتم توفير عزل الصوت في المقصورة لمنع اختراق الضوضاء الخارجية، ويتم تثبيت مقاعد مستلق مريحة في السيارة، حيث سيكون الركاب دافئا ومريحا أثناء السفر.

كما تم تجهيز السيارة مع عدد من أنظمة الترفيه، بما في ذلك أبل كاربلاي والاتصال بلوتوث.

يتم توفير شاشة تعمل باللمس ونظام أمني لضمان سلامة السيارة والركاب.

تشتمل المجموعة على وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق.

السيارة مستقرة على الطرق المختلفة حتى عند السرعات العالية أثناء القيادة.

تم تجهيز السيارة بإضاءة السقف، مما يوفر إضاءة داخلية ساطعة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

يهتم العديد من المستهلكين المهتمين بشراء سيارة لادا نيفا 2022 بسعر السيارة في سوق السيارات السعودي، ليس فقط لأن هذه السيارة في المملكة العربية السعودية معروضة في عدة فئات، ولكن أيضاً لأنه في العديد من وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ سعر السيارة حوالي 34000 ريال سعودي.

سعر السيارة في متناول العديد من المشترين، حيث تكلف النسخة السابقة من السيارة حوالي 632000 ريال سعودي (حوالي 800000 دولار).

اقرأ أيضاَ :