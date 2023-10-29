شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف السر وراء امتهان أبنائه الـ12 مهنة الطب..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن علي بن مانع، صاحب لقب “أبو الأطباء والطبيبات” قصة دخول أبنائه الـ12 للمجال الطبي.

وأوضح ابن مانع خلال برنامج سيدتي، أن السر أولا في توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم التشجيع والتحفيز لهم منذ الطفولة، مشيرا إلى أنه كان يعلق ورقة على غرفة كل ابن من أبناءه وبناته باسم كل منهم والتخصص كنوع من التحفيز.

وكان المواطن قد أوضح سابقا أن لديه 8 بنات، و4 أولاد، وجميعهم يعملون في مهنة الطب، عدا واحدة تعمل مديرة تعليم في نجران.