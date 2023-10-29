انت الان تتابع بعد توقف الأمطار ووضوح الرؤية.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع.

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