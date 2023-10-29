انت الان تتابع الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة برية في المرحلة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 5:48 صباحاً

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات برية ضد قطاع غزة، اليوم الأحد؛ فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع. وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعًا شبه كامل للاتصالات والإنترنت مع قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع. وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب أمس السبت، نبّه نتنياهو الإسرائيليين إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"؛ لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل. وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة: إن أكثر من 8000 فلسطيني قُتِلوا في القصف الإسرائيلي.

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