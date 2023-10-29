بسبب غضب الجماهير.. واقيات الشرطة تؤمّن خروج حكم مباراة "أنديچان" و"أجمك" بالدوري الأوزبكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 6:06 صباحاً

شهدت مباراة أنديچان ضد مباراة أجمك ضمن مباريات الدوري الأوزبكي، واقعة مؤسفة من قِبَل جماهير الفريق الأول. وكانت المباراة قد انتهت بخسارة فريق أنديچان بهدف نظيف؛ لكن الجماهير الغاضبة كانت غير راضية تمامًا عن حكم المباراة. وخرج حكم اللقاء محاصرًا من قِبَل رجال الشرطة الذين استخدموا الواقيات لحماية الحكم من المقذوفات التي ألقتها جماهير الفريق الخاسر.

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