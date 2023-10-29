انت الان تتابع له ثلاثة أقسام.. "الزعاق" يوضح كيفية حدوث خسوف القمر وأسبابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 6:26 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن القمر جسم معتم يعكس فقط ضوء الشمس الساقط عليه، ومع دوران الأرض حول الشمس أحياناً تقع بينها وبين القمر، فيدخل القمر في ظلها وينخسف. وأضاف الزعاق؛ أن الخسوف ثلاثة أقسام: "الخسوف الكامل"؛ ويحدث عندما يدخل جرم القمر في كامل الظل، و"الجزئي"؛ عندما يدخل جزءٌ منه في جزءٍ من الظل، و"الكاذب"؛ عندما يدخل شبه الظل. وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن حوادث الخسوف والكسوف من الحوادث الكونية الدورية، ولا تزيد عامة على 5 ولا تقل عن حادثتين، وحادثة الخسوف لا تتأتى ولا تحدث إلا في منزلة الإبدار "13 و14 و15 و16" من الشهور الهجرية.

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