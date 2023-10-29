الرياض.. ضبط رتب وأنواط وشعارات عسكرية مخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 6:58 صباحاً

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض (200) رتبة عسكرية، وصادرت (400) بذلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين مخالفين لبيع وخياطة الملابس في الرياض. جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفّذها اللجنة الأمنية بشكلٍ مستمرٍ بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. يُذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.

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