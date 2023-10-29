انت الان تتابع تتلف أجزاء من الدماغ.. "مستشفى الملك سلمان" يوضح أبرز مسببات "السكتات الدماغية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مستشفى الملك سلمان، أن السكتة الدماغية "النوبة الدماغية" تحدث عندما يمنع شيءٌ ما امتداد الدم إلى جزءٍ من الدماغ أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية فيه.

وأضاف المستشفى في إنفوجرافيك له بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية، أنه في كلتا الحالتين تتلف أجزاء من الدماغ أو تموت.

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