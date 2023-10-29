تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد أسراه لدى "حماس" منذ بدء الحرب على غزة

صحيفة الخليج 365: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن عدد الأسرى المحتجزين لدى "حماس" 230 أسيرا.

وأفاد دانيال هاغاري بأن الجيش يوسع تدريجيا العملية البرية، مشيرا إلى أن الهدف من تكثيف العمليات الحربية في غزة هو الضغط لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين هناك.

ولفت إلى أن الرقم ليس نهائيا مشيرا إلى أن الجيش يحقق في معلومات جديدة.

ولا يشمل العدد أيضا 4 رهينات أطلقت "حماس" سراحهن، وهن الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتان يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر، ليل الاثنين.