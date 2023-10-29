شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية..مركز الأرصاد ينبه من طقس مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول وارتفاع الأمواج، على عدد من المدن والمحافظات.

وبين أن تلك الأماكن تشمل: مدينة جيزان ومحافظات ابوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وفرسان، وهروب، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار رعدية

نبَّه مركز الأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.‏

ونبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.