شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 رتبة وبدلة عسكرية بمحال مخالفة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض 200 رتبة عسكرية، وصادرت 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة.

كما أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفين في الرياض.

جولات تفتيشية

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.