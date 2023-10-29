السعودية | رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي توضّح سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم، وقد ورد عن النبي ﷺ أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا» [أخرجه ابن ماجه].

وبناءً عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.