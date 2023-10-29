تيسير جدة خارج خدمات الصحة

كثافة سكانية
قال عبدالمجيد الغامدي من سكان حي التيسير: أكثر من 20 عاما وما زلنا نتحمل القصور الموجود في الحي، والأهم من ذلك أنه لا يوجد لدينا مركز صحي حكومي مما يدفعنا إلى نقل أبنائنا إلى السامر والرحاب وقويزة، وقمنا برفع شكوى لوزارة الصحة عدة مرات دون جدوى، وأضاف محمد القحطاني أن عدم وجود مركز صحي يدفع الكثير للجوء للمراكز الصحية الخاصة، وليس بمقدرة الجميع الدفع، فهناك أسر متوسطة الدخل وتعتمد على المراكز الصحية الحكومية في علاج أطفالها، مشيرًا إلى أن الأهالي قدموا عدة شكاوى لوزارة الصحة من أجل إنشاء مركز صحي حكومي يخدم الشريحة الكبرى في الحي، وطالب بسرعة إنجاز المركز في ظل وجود الكثافة السكانية في الحي.
نقص الخدمات
أوضح عبدالعزيز أحمد أن حي التيسير من الأحياء المرغوبة لدى الكثير من الباحثين عن شقق للإيجار أو التمليك، إلا أن الحي ما زال يعاني من نقص في خدمات عدة منها المدارس الحكومية والمراكز الصحية الحكومية التي تزيد من كاهل الأسر متوسطة الدخل؛ فليس في مقدرة الجميع الذهاب لمراكز صحية خاصة، بينما أكد صالح أدهم، أنه يعمل في القطاع العسكري وعمله يتطلب بقاءه أوقاتا أطول خارج المنزل، وكثيرا ما يحدث أن أحد أبنائه يحتاج لرعاية صحية ونتيجة لعدم وجود مركز صحي حكومي في الحي تضطر زوجته إلى الذهاب للمراكز الصحية الحكومية خارج الحي أو الذهاب لمركز صحي خاص.
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