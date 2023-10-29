إنذار أحمر على جازان وجدة وإغلاق للطرق بنجران

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة جازان، ومحافظة جدة بسبب الأمطار الغزيرة وتوقعات استمرارها.

وأكد المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

وتابع أن أعلى حرارة هي 36 درجة مئوية في جدة، فيما تسجل السودة أقل حرارة 10 درجات مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في مكة المكرمة وجدة وأبها والباحة وحائل وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة.

رياح سطحية

تشهد منطقة جازان، أمطارا غزيرة، وجددت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، ورفعت منطقة جازان الاستعدادات القصوى لمواجهة تداعيات الأمطار التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي على محافظات المنطقة.

وغمرت الأمطار الشوارع، وارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وأدت إلى جريان عدد من الأودية.

فتح الطريق

في محافظة الدرب استمر هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي شملت المراكز والقرى التابعة لها وسالت على أثرها أودية الجرفة بريم وبيض وعتود، بينما استنفرت البلدية آلياتها لمواجهة تداعيات الأمطار حيث قامت بفتح الطريق المؤدي إلى قرية الدرب القديم ومسح الطريق بعد تأثره من السيول المنقولة، ما جعل الأهالي يجددون مطالباتهم القديمة بسرعة إنشاء كوبري في ذلك الوادي الذي اُعتمد منذ أعوام ولم ينفذ إلى الآن.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران والعديد من المحافظات إلى جريان السيول بكثافة وعبرت داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية وإغلاق العديد منها بالكامل وسط تواجد العديد من المركبات التي توقف الكثير منها عن الحركة وتعطلها وسط ازدحام وإعاقة للحركة المرورية. بينما تصدرت منطقة نجران كأعلى كمية أمطار عبر ثلاث محطات في بئر عسكر 1.8mm والمطار 2.0mm ومركز الحضن 0.2mm

تأثر المملكة بالأمطار

من جهته، قال «طقس العرب» إن تأثر السعودية بحالة جوية خريفية وتشمل السحب الرعدية الممطرة مساحات جغرافية أكثر في مناطق جنوب غرب وغرب المملكة، وصولا إلى الحدود الشمالية، ويزداد تأثر السعودية بحالة جوية خريفية، وتنتشر السحب الرعدية على نطاقات أوسع تكون مرفقة بهطول للأمطار المتوسطة والغزيرة، وتساقط حبات البرد أحيانا، تشمل في ساعات الصباح الباكر سهول جازان وعسير.

الأقل درجات حرارة

السودة

10

أبها والباحة

15

الطائف ورفحاء

17

عرعر والتنهات وطريف والقريات والدهناء

18

درجات الحرارة الكبرى

جدة 36 مئوية

السودة 10 مئوية

مكة المكرمة وينبع

35 درجة

المدينة المنورة والعلا 34 درجة

الدمام والأحساء 33 مئوية