شكرا لمتابعة خبر عن صورة تجمع الأمير الوليد بن طلال وتركي آل الشيخ ورونالدو خلال افتتاح موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات الأمير نواف بن سعد والأمير الوليد بن طلال ومعالي المستشار تركي آل الشيخ ونجم النصر كرستيانو رونالدو سوياً خلال افتتاح موسم الرياض.

ويشهد موسم الرياض عدد من المفاجآت في مختلف الرياضيات، ومنها ما يخص رونالدو ألا وهو متحف CR7، والذي صمم بطريقة عصرية حول شخصيته وقصة حياته، ويضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، بالإضافة لبعض التجارب التفاعلية.

وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مع نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر، كريستيانو رونالدو، مالك شركة “URSU” للمياه، عقد رعاية الشركة للفعاليات الرسمية العالمية لموسم الرياض 2023