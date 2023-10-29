شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: اليوم دخول النجم الثاني من نجوم الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس والمناخ الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن اليوم هو بداية دخول النجم الثاني من الوسم، وهو السماك الأعزل.

ويعتبر السماك الأعزل آخر النجوم الشامية، ويستمر حتى 13 يوم، ويعد من النجوم النيرة البيضاء، ويظهر معه نجم آخر يسمى السماك الرامح.

أما عن السماك الرامح فهو نجم شديد اللمعان، يظهر من الناحية الشمالية للأعزل، قبله بـ 7 دقائق، ويغرب بعده بـ ساعة و48 دقيقة.

وتتميز فترة السماك الأعزل، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع زيادة في الأمطار، وارتفاع للرطوبة، وهي فترة وضع الأغنام لمواليدها.