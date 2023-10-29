انت الان تتابع "الجوازات" للمواطنين: تأكدوا من صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حثت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة؛ حيث يُشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول، وسرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقت كافٍ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وُجهة سفرهم.

وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مشيرة إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخوّل صاحبها السفر إلى خارج المملكة.

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