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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 8:14 صباحاً

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة مع "الخليج 365"، وفي أقل من ساعة، بإنهاء معاناة أهالي شارع ذو الخويصرة، بعد تقريرٍ بعنوان "شاهد.. أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل". وعلى الفور وجّهت أمانة العاصمة المقدّسة مُعدّة لسحب تجمُّع المياه من الموقع، وتسهيل حركة المركبات في الشارع؛ ما دفع الأهالي للتعبير عن شكرهم. وكانت "الخليج 365"، قد كشفت في تقريرها عن معاناة أهالي الشارع من تجمُّع المياه في الموقع؛ كون منسوب الشارع منخفضاً ويصب فيه أكثر من شارع مما شكّل تجمعات لمياه الأمطار.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعلاً مع "الخليج 365".. "إنهاء معاناة أهالي شارع ذو الخويصرة مع تجمعات مياه الأمطار بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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