انت الان تتابع رونالدو يواصل هيمنته.. ترتيب هدافي دوري "روشن" بعد نهاية الجولة الـ11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 8:18 صباحاً

واصَل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر تربعه على عرش قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة الـ11 برصيد 11 هدفًا. واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر؛ حيث سجل كل منهما 8 أهداف. وتَقاسم المركز الثالث كل من النجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق، بالتساوي مع مراد باتنا نجم نادي الفتح؛ حيث سجل كل منهما 7 أهداف. واحتل المركز الرابع كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، لاعبا الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، وكريستيان تيو لاعب الفتح، وجورج كيفين نكودو (ضمك) برصيد 6 أهداف.

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