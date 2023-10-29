تراند اليوم : أمريكا.. كشف مفاجأة جديدة بشأن مرتكب مجزرة ولاية ماين وأسباب قتله 22 شخصاً

صحيفة الخليج 365: قال رئيس إدارة السلامة العامة بولاية مين الأمريكية، مايكل ساشاك، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار في الولاية، روبرت كارد، كان يعاني من مشاكل عقلية.

وأضاف ساشاك: "إذا تحدثنا عن الدافع لارتكاب الجريمة، فمن الواضح أن هناك جانبا من جوانب الصحة العقلية".

وأشار ساشاك إلى أن المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن كارد "سمع أصواتا في رأسه" وكان مولعا بنظريات المؤامرة ليست دقيقة.

وكانت الشرطة الأمريكية عثرت على المشتبه به في حادث إطلاق النار بولاية مين الأمريكية ميتا.

الجدير بالذكر أن مسلح أطلق ببندقية من طراز AR 15، النار عشوائيا في 3 مواقع منفصلة في لويستون بولاية مين الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.