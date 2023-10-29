شكرا لقرائتكم خبر عن "برؤية استشرافية".. وزير الصحة يوضح كيف تخطت المملكة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة، الأستاذ فهد الجلاجل، إن المملكة تخطت جائحة كورونا الأشد فتكًا بنجاح كبير، مع منظومة صحة طموحة وقوية.

وأكد خلال ملتقى الصحة العالمي 2023 والذي يقام اليوم في الرياض، أن الجائحة تسببت في انهيار الأنظمة الصحية في العالم، وهو ما لم يحدث في المملكة، التي استطاعت عبور تلك المحنة بنجاح.

تحول صحي فاعل

أوضح "الجلاجل"، أن المملكة تجاوزت تلك الجائحة ذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الجهات الحكومية.

وقال: "عبرنا الجائحة برؤية ثاقبة استشرفت المستقبل بتحولات صحية فاعلة في المنظومة الصحية، والتي أطلق مجموعة منها في 2016 وتم اختبارها مبكرًا في الجائحة".

وأشار الوزير إلى هيئة الصحة العامة "وقاية" التي تستثمر في الأمل قبل الألم، وتأسيس المركز الوطني للطورائ والكوارث الصحية، وبناء مركز القيادة والتحكمم الصحي الوطني والمختبر الوطني للصحة العامة والذي برغم حداثته أمام الجائحة إلا أنه قام بعمل أول تسلسل جيني للفيروس في الشرق الأوسط، لتنتهي تجربة المملكة في الجائحة بإشادة عالمية بنجاحها وريادتها.