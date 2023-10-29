شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسدسات صيد بحري وشباك محظورة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجال حرس الحدود بمركز خليج سلمان بجدة، من ضبط ”شباك صيد محظورة”، و"مسدسات صيد بحري" مخالفة لنظام الزراعة مع مواطنين.

وفي التفاصيل أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجوله الميدانية لفرق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان باشرو بلاغ عن ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة (شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًا على الصيادين والمتنزهين)، وبلاغ آخر لمتنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية مخالفين بذلك نظام الزراعة.

حماية الثروة المائية

وأفادت الوزارة أن حظر هذه الأنواع من الشباك وأدوات الصيد المحظورة يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

وأكد المهندس الخليف استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير ادارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس احمد الحارثي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات