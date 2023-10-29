شكرا لقرائتكم خبر عن من التجربة القاسية للريادة.. وزير الصحة يرصد تحولات القطاع الصحي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، خلال ملتقى الصحة العالمي 2023 إن المملكة استطاعت إنجاز تحول كبير في القطاع الصحي منذ عام 2016 وحتى الآن، بينما تمضي في طريقها لمزيد من التقدم والريادة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه في عام 2016 كانت المملكة تخرج من تحد صحي كبير، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي وصفها بـ "التجربة الصعبة والقاسية".

وبيّن أن متوسط عمر الفرد في المملكة وقتها كان لا تجاوز 74 عامًا، لتنجح المملكة في الوصول به الآن على مشارف الـ 78 عامًا.

كما أكد أن مؤشر الوفيات المبكرة الناتجة من الأمراض المزمنة كان يصل قرابة 600 لكل 100 ألف من السكان في 2016، ووصل الآن إلى 500 لكل 100 ألف من السكان.

وكان حينها متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية في المناطق لا يتجاوز 81% واليوم وصلنا 94%.

تغير في المنظومة الصحية

وأكد وزير الصحة أن رؤية 2030 غيرت مجريات الأمور في القطاع الصحي، بما وضعته من طموح ليكون نهجًا وليضع وزارة الصحة في وضعها الأكثر فاعلية.

وبيّن أنه في 2016 بدأت الوزارة في القطاع الصحي تحولًا شاملًا، يرتكز على الانتقال من الألم للاستثمار في الأمل والاهتمام بالوقاية قبل أن يحتاج المريض إلى العلاج.

وأوضح أن ذلك تشكل من خلال إصلاحات هيكلية واستشراف للمستقبل وحل للمشكلات الصحية بتميز، إضافة للتحول الرقمي والربط مع الأجيال القادمة، وتوطين الدواء والمشروعات الصحية الرائدة.

وشدد على أن الطريق لا يزال طويلًا والتحديات لا تزال كبيرة، "لكننا ماضون بعزم".