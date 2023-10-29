120 ألف عامل يخضعون للفحص المهني بالمناطق

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا 4 مسارات خارجية للفحص المهني للعمالة المهنية من 4 دول هي باكستان والهند وسيريلانكا وبنجلاديش.

وتعتمد الوزارة ممثلةً ببرنامج الفحص المهني لفحص العمالة على 50 مركزا داخل سوق العمل السعودي، و56 مركزا معتمدا دوليًا لفحص العمالة المهنية قبل وصولها للعمل في المملكة، وأوضحت الوزارة لـ «دوت الخليج» أن عدد العمالة التي تم فحصها مهنيًا داخل المملكة تجاوز 120 ألفا في 13 منطقة إدارية، في حين بلغ عدد العمالة التي تم فحصها بالمسار الخارجي أكثر من 26 ألف عامل في المراكز المعتمدة الخارجية، ودخل منهم أكثر من 6300 عامل سوق العمل بالمملكة بعد اجتيازهم لاختبارات الفحص المهني.

سوق العمل

تعتمد وزارة الموارد البشرية في الفحص المهني للعمالة على مسارين داخلي وخارجي يتم من خلالهما فحص العمالة في 9 مهن عبر 50 مركزا معتمدا داخل المملكة، في حين يوجد 51 مركزا معتمدا في الخارج، ووصل عدد العمالة التي تم فحصها مهنيا داخل المملكة أكثر من 120 ألفا في 13 منطقة إدارية، بينما جرى فحص أكثر من 23 ألف عامل في المراكز المعتمدة الخارجية دخل منهم سوق العمل بالمملكة بعد اجتياز الفحص 6300 عامل.

مهارات لازمة

أطلقت الوزارة برنامج الاعتماد المهني لرفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة في سوق العمل السعودي بهدف تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة، وتضمن برنامج الاعتماد المهني مساريّ: الفحص والتحقق المهني، حيث يعمل برنامج الفحص المهني على قياس مدى امتلاك العاملين للمهارات اللازمة في مجال تخصصاتهم، من خلال فحص العمالة المهنية في بلدانهم قبل وصولهم للمملكة، وكذلك فحص العمالة المتواجدة بالمملكة، إذ يتم قياس مهارات العاملين من خلال اختبارات نظرية وعملية للتأكد من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لأداء مهام عمله.

ولفتت الوزارة لـ «دوت الخليج» أنه تم تفعيل برنامج الفحص المهني منذ عام 2021 داخل المملكة، ومنذُ شهر سبتمبر 2022 في عدد من الدول وذلك لضمان مهنية وقدرة العمالة القادمة إلى سوق العمل السعودي.

التحقق المهني

على صعيدٍ متصل، بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً ببرنامج الاعتماد المهني عن تفعيلها لخدمة «التحقق المهني» بالتعاون مع وزارة الخارجية بهدف التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، حيث يرتكز التحقق المهني على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، إضافةً إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة، وذلك للحد وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديميًا لسوق العمل السعودي.

المسار الداخلي

120.428 عاملا تم فحصهم

13 منطقة إدارية

50 مركزا معتمدا

المسار الخارجي

26.108 عاملين جرى فحصهم

6300 اجتازوا الفحص المهني

51 مركزا معتمدا

مهن فحص العمالة

الكهرباء

السباكة

كهرباء السيارات

ميكانيكا السيارات

التبريد والتكييف

اللحام

نجارة المباني

الدهان

السمكرة