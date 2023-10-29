رئاسة الحرمين تكشف سبب عدم إقامة صلاة الخسوف

أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن سبب عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، هو تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.
جاء ذلك بناءً على حديث النبي ﷺ الذي ينص على أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا» [أخرجه ابن ماجه].
وبناءً عليه، فقد نص الفقهاء وأهل العلم على عدم إقامة صلاة الخسوف في حالة تعذر رؤيته.
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