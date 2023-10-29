انت الان تتابع الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تطالب بإخلاء مستشفى القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
29 أكتوبر 2023, 9:29 صباحاً
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ"الإخلاء الفوري لمستشفى القدس" في قطاع غزة "كونه سيتم قصفه".
وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميره بالكامل.
يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.
وقال السكان إن الغارات الجوية الأخيرة دمرت معظم الطرق المؤدية إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو جزء من النصف الشمالي من القطاع المحاصر، الذي طلبت إسرائيل من السكان إخلاءه.
ويلجأ عشرات الآلاف إلى مستشفى الشفاء المكتظ أيضا بالمرضى الذين أصيبوا في الغارات.
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