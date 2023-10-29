انت الان تتابع انسوا درجاتهم المدرسية.. عالمة نفس: هذه أهم طريقة لكسب ثقة أطفالكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

"انسوا درجاتهم المدرسية، وتحدثوا معهم بشكل دائم، واعرفوا مشاعرهم"، هكذا تنصح عالمة النفس الروسية داريا دوجينتسوفا، الآباء، من أجل الحفاظ على علاقة متينة مع أطفالهم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فللحفاظ على علاقة متينة مع الأطفال، يجب على الأهل أولًا وقبل كل شيء التواصل والتحدث معهم بشكل دائم. وعدم المبالغة في فرض القيود والعقوبات.

وفي حديث أدلت به لبوابة "NEWS.ru" الإلكترونية الروسية، قالت "دوجينتسوفا": غالبًا ما يركز الوالدان إلى حد بعيد على درجات أطفالهما في المدرسة؛ لكن من الأفضل معرفة المزيد عن مشاعر الطفل وموقفه مما تَعَلّمه، ومن هم الأصدقاء الجدد.

تحدثوا مع أطفالكم

ونوهت الأخصائية بأن مقاطعة الطفل كعقاب له ليست هي الوسيلة الفعالة، لأن الطفل سينغلق على نفسه مع مرور الوقت، وستنعدم ثقته بالآخرين.

لا تقاطعوهم

وكان المصدر قد ذكر في وقت سابق أن العديد من الأطفال يخافون في سن معينة من الظلام، ويطالبون بإبقاء الإنارة في الغرفة ليلًا.

وحسب علماء النفس ففي الظلام تختفي -مع اختفاء العالم الخارجي- قواعد ومعايير ومحظورات؛ مما يؤدي إلى أن الطفل يفقد الدعم ويشعر بالخوف.

كما يمكن للطفل أن يكمل في مخيلته بعض الصور المخيفة المرتبطة بما أثار إعجابه خلال اليوم. بسبب مشاهدة برنامج تلفزيوني أو الاستماع إلى قصص مخيفة، قد تسبب المزيد من الاضطراب في المشاعر.

احموهم من الظلام