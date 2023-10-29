انت الان تتابع "نيوكاسل يونايتد" يستهدف إعادة لاعب الاتحاد نغولو كانتي للدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 9:49 صباحاً

كشف موقع "tipsbladet" عن إمكانية أن يكون الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد، ونجم تشيلسي السابق، في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى. ووفقًا لما أفاد به الموقع نقلًا عن شبكة "talksport"؛ فإن إدارة نيوكاسل تدرس استعارة روبن نيفيز لاعب الهلال، أو ضم نغولو كانتي، ليكون أحدهما بديلًا لساندرو تونالي لاعب الفريق الذي تم إيقافه 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم. وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قرر إيقاف الدولي ساندرو تونالي، لاعب نادي نيوكاسل الذي انضم إليه هذا الصيف لمدة 10 أشهر كعقوبة انضباطية. وانضم نغولو كانتي البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

كانت هذه تفاصيل خبر "نيوكاسل يونايتد" يستهدف إعادة لاعب الاتحاد نغولو كانتي للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.