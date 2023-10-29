تراند اليوم : شاهد.. فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة إكس ، كشف خلاله عن القبض على عدد من مرتكبي الجرائم.

وأفاد الأمن العام أنه تم القبض على مواطن بوادي الدواسر قام بترويج 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بمركبته، كما تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" في مكة.

وأشار الأمن العام إلى أن قوات الأمن بالرياض تمكنت من القبض على 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب، إضافة إلى مواطنَيْن اعتديا على مركبة آخر بتكسير زجاجها لخلافهما معه.

وتابع، في دومة الجندل، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، كما تمكنت شرطة مكة المكرّمة في ضبط مقيم من الجنسية البرماوية ومواطن قاما باتخاذ منزل شعبي وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر والإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين.