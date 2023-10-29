انت الان تتابع الأحد المقبل.. "تعليم الطائف" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي بالمدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 10:24 صباحاً

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المحافظة "البنين والبنات"، والمحافظات التابعة لها تعليمياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ. وبيّنت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب والطالبات، يبدأ عند الساعة الـ 7:15 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:30 صباحاً، والمدارس المسائية تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة والنصف ظهراً. بدوره، أهاب المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي، بمديري ومديرات المدارس، الالتزام بالتوقيت والتنبيه على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمراعاة مواعيد الحضور والانصراف والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. "تعليم الطائف" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.