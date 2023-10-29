"جوتيريش" يطالب بوضع حد لكابوس إراقة الدماء في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 10:55 صباحاً

طالَبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأحد)، بوقف إطلاق النار في غزة لوضع حد لكابوس إراقة الدماء؛ محذّرًا من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة. وقال "جوتيريش" خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: "الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة"؛ وفقًا لـ"رويترز". وأعرب عن أسفه لتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية، بدلًا من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها.

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