انت الان تتابع أمانة جدة تباشر رفع الآثار الناجمة عن الأمطار بـ 3.333 فردًا و 1.691 معدة وآلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أكتوبر 2023, 11:34 صباحاً

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، استمرار جهود فرقها الميدانية في رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، منذُ السبت، في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد. وذكرت الأمانة، أن فرقها باشرت أعمالها لتنفيذ خططها الميدانية، عبر أكثر من 3333 فردًا، 1691 معدة وآلية موزعة على نطاق البلديات، ومراكز الإسناد المعتمدة. وقالت: إنه تم إغلاق نفق طريق الأمير "ماجد" تقاطع شارع حراء، احترازيًا، ثم إعادة فتحه للحركة المرورية. كما تم إغلاق نفق طريق الأمير "ماجد" تقاطع شارع فلسطين، وإعادة فتحه للحركة المرورية، بعد رفع آثار الأمطار. وشهدت محافظة جدة، أمس السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة؛ حيث سجل حي الجامعة أعلى كمية أمطار من بين أحياء جدة الأخرى، بلغت نحو 37.4 ملم، يليه حي أم السلم، بحوالي 30 ملم، وحي الربوة بـ27.6 ملم. وذلك خلال الفترة ما بين 9 صباحًا إلى 9 مساءً، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

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