تراند اليوم : "كونوا في حالة تأهب".. عالم الزلازل الهولندي يحذر من وقوع زلزال كبير ويحدد موعده

صحيفة الخليج 365: حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت أول أمس الجمعة وتستمر إلى الغد 30 أكتوبر.

خط مستقيم

كما حذر هوغربيتس، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريبًا في تلك الفترة التي حددها.

وعطارد والمريخ

ووفق هوغربيتس، فإن القمر أيضا يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس، كما أشار إلى أن ذلك "يحدث في وقت قصير جدًا، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية".

تيارات كهرومغناطيسية

ولفت: سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا من خلال هندسة الكواكب والقمر، مما قد "ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقًا".

نشاط زلزالي

وتابع: يوم 31 أكتوبر بالتحديد، إلا أنه قال إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، موضحا: "نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع حوالي 31 من الشهر، أكثر أو أقل يومًا واحدًا.. لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".

حالة تأهب

وختم: "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب إضافي".