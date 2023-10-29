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تراند اليوم : بالفيديو .. وزير الصحة يعلن عن "التأمين الوطني " ممول من الدولة ومستمر مدى الحياة .. ويكشف عن موعد تطبيقه

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صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، عن تطبيق "التأمين الصحي الوطني " بداية من منتصف العام المقبل .

وقال وزير الصحة، خلال كلمته بملتقى الصحة العالمي: " حكومة المملكة اتخذت قرارا أن يكون التأمين نموذج لأهل المواطنين هو التأمين الوطني، بمعنى أن يكون ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي وإنما يكون مدى الحياة ، ليس له حد للسقف ، تغطية كاملة ، لا يتطلب موافقة مسبقة " .

وتابع: "التأمين الوطني تغطيته للمواطن مستمرة مهما كانت الإجراءات الموجود ، ومهم أن يحرص هذا النموذج على الوقاية والمؤشرات الوطنية ويزيد عمر الإنسان".

وأكمل: التأمين الخاص بمفهومه الدارج الآن سيزود تقريبا خلال الفترة المقبلة إلى 5 أضعاف بدعم من زيادة السكان وحاملوا الإقامة المميزة والمعتمرين وعدد السياح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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