تراند اليوم : بالفيديو .. وزير الصحة يعلن عن "التأمين الوطني " ممول من الدولة ومستمر مدى الحياة .. ويكشف عن موعد تطبيقه

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، عن تطبيق "التأمين الصحي الوطني " بداية من منتصف العام المقبل .

وقال وزير الصحة، خلال كلمته بملتقى الصحة العالمي: " حكومة المملكة اتخذت قرارا أن يكون التأمين نموذج لأهل المواطنين هو التأمين الوطني، بمعنى أن يكون ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي وإنما يكون مدى الحياة ، ليس له حد للسقف ، تغطية كاملة ، لا يتطلب موافقة مسبقة " .