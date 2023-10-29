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تراند اليوم : "الخضيري" يكشف عن نوع من القهوة في المقاهي العالمية يحتوي على مادة مسرطنة

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن نوع من القهوة يسبب الإصابة بالسرطان.

ونشر الخضيري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": قال فيها " قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن". حسب "نيويورك تايمز".

وأضاف الخضيري : "‏نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص".

وتابع: "تجنب القهوة المحترقة(مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر)!وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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