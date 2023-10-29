تراند اليوم : بالفيديو.. محلل طقس يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع والمناطق المتأثرة بسقوط الأمطار

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقرير مركز الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.

وقال محلل الطقس عقيل العقيل إن الأمطار هطلت بكثرة، أمس على كثير من مناطق المملكة، أبرزها محافظة جدة، وكانت كمية الأمطار متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض أنحاء المحافظة.

وأوضح أنه لا تزال الأجواء ملبدة بالغيوم بشكل واضح على السواحل الغربية وحتى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وهناك فرص لهطول أمطار.

وتابع: "تستمر هذه الحالة لتؤثر بشكل واضح على المرتفعات في منطقة عسير والباحة وجازان ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن منطقة تبوك لها نصيب أيضا اليوم من خلال السحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة والأمطار المتوسطة إلى غزيرة، وتبقى حالة عدم الاستقرار مسيطرة حتى نهاية الأسبوع.

واختتم أنه يمكن أن تتأثر بعض المحافظات الشمالية الغربية من منطقة الرياض بالسحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة مع حبات البرد.