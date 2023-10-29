شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 3333 فردًا و1691 آلية لرفع آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية في أمانة محافظة جدة جهودها لرفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة، أمس السبت، وذلك في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التي تم توزيعها على نطاق البلديات، ومراكز الإسناد المعتمدة، تشمل أكثر من 3333 فردًا و1691 معدة وآلية، تم تكليفها برفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية، وتنظيف مصائد تصريف الأمطار، وإزالة الحواجز التي تعيق حركة المياه.

وأضافت الأمانة أن فرقها قد تمكنت من رفع آثار الأمطار في عدد من المواقع، ومنها نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء، ونفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع فلسطين.

وكانت محافظة جدة قد شهدت أمس السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة، إذ سجل حي الجامعة أعلى كمية أمطار من بين أحياء جدة الأخرى، بلغت نحو 37,4 ميلليمتر، يليه حي أم السلم بحوالي 30 ميلليمتر، وحي الربوة ب27,6 ميلليمتر، وذلك خلال الفترة ما بين 9 صباحًا إلى 9 مساءً، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.