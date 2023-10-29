شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعلن بدء المحادثات بين طرفي النزاع بالسودان في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم في بيان مشترك حيث يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة ( جدة ) والتي تتركز على الآتي:

1- تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

2- تحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة.

3- إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وبحسب البيان المشتركن لن تتناول المحادثات قضايا ذات طبيعة سياسية، باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.

وتجري المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.

وشمل وفدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الأسماء التالية:

وفد القوات المسلحة

وفد قوات الدعم السريع

• لواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد

وب بشرى أ. . عميد ركن عمر حمدان احمد

" رئيس الوفد "

لواء د. ركن أبو بكر أبو دقن فقيري

"كبير المفاوضين"

عميد حقوقي د.معتز فضل فضل الله

" عضو "الوفد"

مقدم طلال سليمان أبو دلة

"عضو الوفد "

الخبراء

• السيد عمر محمد أحمد صديق

• د. صلاح المبارك يوسف

"رئيس الوفد "

السيد فارس النور إبراهيم

" كبير المفاوضين "

السيد محمد المختار النور

"عضو الوفد "

السيد القوني حمدان دقلو

" عضو الوفد"

الخبراء

. السيد عز الدين محمد أحمد الصافي

. السيد نزار سيد أحمد فرح